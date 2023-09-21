Россияне обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и пострадавшие

Российские военные укрыли огнем мирные населенные пункты в Херсонской области 21 сентября. В результате вражеских атак есть погибшие и пострадавшие.

Обстрел Белозерки

По предварительной информации, из-за вражеских обстрелов Белозерки один человек погиб, еще двое получили ранения.

Прокудин сообщил, что россияне целый день обстреливают Херсонскую область. С начала этих суток из-за вражеских атак пострадали 15 человек: у пятерых россияне забрали жизни, еще десять - травмированы.

Обстрел Дарьевской общины

Херсонская областная прокуратура сообщала, что в результате обстрела Дарьевской общины погиб 58-летний мужчина. Он был хозяином частного дома, по которому попали оккупанты.

Обстрел Бериславского района

Литвин сообщил, что россияне ударили по селу Львово управляемыми авиабомбами. Захватчики попали в частные дома, в результате чего 63-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Ситуация в Херсонской области

Вчера Прокудин сообщал, что оккупанты усилили авиаудары по прибрежным общинам Херсонской области.

Отметим, что после того, как ВСУ освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе Херсон. Для ударов они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

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