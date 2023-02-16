Росіяни обстріляли Херсонську область: загинуло троє людей

У четвер, 16 лютого, російські військові обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих атак загинуло мінімум три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського .

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів сьогодні троє людей загинуло

"Тяжкий день для Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Херсонській області в селі Зміївка через обстріл загинуло подружжя. Під час обстрілу ворожий снаряд влучив у їх оселю.

Російські окупанти 52 рази атакували Херсонську область, 21 раз поцілили по Херсону. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

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