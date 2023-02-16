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Россияне обстреляли Херсонскую область: погибли три человека

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Херсонская область, Четверг 16 февраля 2023 17:56
Россияне обстреляли Херсонскую область: погибли три человека Фото: Россияне обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 16 февраля, российские военные обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак погибли минимум три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

"Тяжелый день для Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов сегодня три человека погибли

"Еще семь получили ранения", - добавил Соболевский.

Напомним, что в Херсонской области в селе Змиевка из-за обстрела погибли супруги. Во время обстрела вражеский снаряд попал в их дом.

Российские оккупанты 52 раза атаковали Херсонскую область, 21 раз попали по Херсону. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

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