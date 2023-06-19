Росіяни обстріляли Херсонську область: три людини поранені, є руйнування

Російські війська сьогодні, 19 червня, обстріляли Бериславський район у Херсонській області. Унаслідок ворожих атак постраждало три людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"По селу Бургунка Тягинської громади зафіксовано з десяток "прильотів". Через обстріли пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків та адміністративну будівлю", - йдеться у повідомленні.
Фото: населені пункти, які обстріляла Росія (deepstatemap.live)
Зазначається, що 60-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 48-річний - легкі. Їх шпиталізували до найближчого медзакладу.
Також у селі Шляхове Бериславської громади армія рф вдарила по двох житлових будинках. Через це 64-річна жінка дістала тяжкі поранення таза та живота. Її доправили до лікарні, медики борються за її життя.
Російські війська постійно обстрілюють звільнений від окупантів Херсон та область. Росіяни б'ють по житлових будинках та інших цивільних об'єктах з важкого озброєння.
Зокрема, обстріли продовжувалися під час евакуації населення після підриву росіянами Каховської ГЕС.
Нагадаємо, що російські війська в ніч на понеділок, 19 червня, обстріляли автопідприємство в Херсоні. Загорілося десять маршруток.
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