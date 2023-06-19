Россияне обстреляли Херсонскую область: три человека ранены, есть разрушения

Российские войска сегодня, 19 июня, обстреляли Бериславский район в Херсонской области. В результате вражеских атак пострадали три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"По селу Бургунка Тягинской громады зафиксировано с десяток "прилетов". Из-за обстрелов повреждены по меньшей мере пять жилых домов и административное здание", - говорится в сообщении.
Фото: населенные пункты, которые обстреляла Россия (deepstatemap.live)
Отмечается, что 60-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 48-летний - легкие. Их госпитализировали в ближайшее медучреждение.
Также в селе Шляховое Бериславской общины армия рф ударила по двум жилым домам. Из-за этого 64-летняя женщина получила тяжелые ранения таза и живота. Ее доставили в больницу, медики борются за ее жизнь.
Российские войска постоянно обстреливают освобожденный от оккупантов Херсон и область. Россияне бьют по жилым домам и другим гражданским объектам из тяжелого вооружения.
В частности, обстрелы продолжались во время эвакуации населения после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Напомним, что российские войска в ночь на понедельник, 19 июня, обстреляли автопредприятие в Херсоне. Загорелось десять маршруток.
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