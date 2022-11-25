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Росіяни обстріляли Херсонську область майже 50 разів, загинули 10 людей

Ілюстратвне фото: росіяни обстріляли Херсонську область майже 50 разів, загинули 10 людей (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 49 разів. Внаслідок ворожих атак загинули 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Загарбники били з артилерії по житлових кварталах мікрорайонів Таврійський та Житлоселище у Херсоні. Вони також поцілили в приватні та багатоквартирні будинки, суднобудівний завод, будівлю на території школи, газові труби.

Росіяни обстріляли населені пункти Зеленівка, Чорнобаївка та Степанівка у Херсонському районі.

У Бериславський район під ворожі атаки потрапили Берислав, там було пошкоджено приватні будинки.

"На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Росіяни вбили 10 жителів Херсонщини, ще 54 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додав Янушевич.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначав, що регулярні обстріли Херсона та інших населених пунктів правобережної частини області є помстою загарбників за те, що вони програли у цій битві.

Раніше повідомлялося, що окупанти мінували все підряд, втікаючи з Херсонської області. Вони залишали вибухонебезпечні предмети навіть у дитячих іграшках.

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Херсонська областьВійна Росії проти України