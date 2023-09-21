Росіяни чотирма авіабомбами атакували село під Херсоном: є загибла

Росіяни скинули чотири авіабомби на село Львове Херсонської області. Загинула 63-річна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у соцмережі Telegram.

"Армія РФ скинула 4 керованих авіабомби на Львове. Внаслідок удару тяжкі травми отримала 63-річна місцева жителька. Медики, які приїхали на допомогу, лише констатували смерть жінки" - повідомив голова.

Фото: наслідки ударів (t.me/olexandrprokudin/1367)

Також російська армія випустила дві авіабомби на село Тягинка. Під обстріли потрапили Одрадокам'янка та Миколаївка. Обійшлося без жертв.

"Від початку цієї доби через російські обстріли постраждали 15 людей: у пʼятьох людей росіяни забрали життя, ще десятеро - травмовані" - повідомив Прокудін.

Обстріли Херсонської області

Вночі, 21 вересня, окупанти масово обстріляли Херсон і Херсонську область. На ранок, коли обстріл росіянами відбувся вдруге, стало відомо про загибель трьох мешканців та п'ять постраждалих.