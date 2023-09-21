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Россияне четырьмя авиабомбами атаковали село под Херсоном: есть погибшая

Херсон, Четверг 21 сентября 2023 19:01
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Россияне четырьмя авиабомбами атаковали село под Херсоном: есть погибшая Фото: Российские войска обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Россияне сбросили четыре авиабомбы на село Львово Херсонской области. Погибла 63-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в соцсети Telegram.

"Армия РФ сбросила 4 управляемых авиабомба на Львово. В результате удара тяжелые травмы получила 63-летняя местная жительница. Приехавшие на помощь медики лишь констатировали смерть женщины" - сообщил глава.

Фото: последствия ударов (t.me/olexandrprokudin/1367)

Также российская армия выпустила две авиабомбы на село Тягинка. Под обстрелы попали Одрадокаменка и Николаевка. Обошлось без жертв.

"С начала этих суток из-за российских обстрелов пострадали 15 человек: у пяти человек россияне унесли жизни, еще десять - травмированы" - сообщил Прокудин.

Обстрелы Херсонской области

Ночью, 21 сентября, оккупанты массово обстреляли Херсон и Херсонскую область . К утру, когда обстрел россиянами произошел во второй раз, стало известно о гибели трех жителей и пяти пострадавших.

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