Російські війська вдруге атакували Херсон: є загибла
Після масованих обстрілів Херсона вночі, російські окупанти зранку, 21 вересня, знову атакували місто. Загинула жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Близько 7:30 окупанти завдали чергового удару по місту. Поцілили в один з багатоквартирних будинків", - йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, травми несумісні з життям отримала 81-річна жінка, яка на момент обстрілу знаходилася у власній квартирі.
Обстріли Херсона
Вночі 21 вересня окупанти масово обстріляли Херсон. Під обстріл потрапив місцевий гуртожиток. Під час нічної атаки двоє людей загинули, ще 5 отримали поранення.
19 вересня загарбники обстріляли тролейбус у Херсоні. Через обстріл загинув старший сержант поліції, ще двох пасажирів поранено.
А 18 вересня російські загарбники обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні. Внаслідок атаки постраждав чоловік.
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