Війська РФ обстріляли Херсонський район, постраждали двоє людей
Російські військові обстріляли Херсонський район у понеділок, 21 серпня. В результаті атаки постраждали дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.
Окупанти вели обстріл населеного пункту Софіївка. Через атаку постраждали двоє місцевих жителів - 79-річна жінка та 60-річний чоловік.
Потерпілим надали медичну допомогу. Вони проходитимуть подальше лікування амбулаторно.
Ситуація в Херсонській області
Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.
Нещодавно окупанти вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. Через це загинула жінка.
Того ж дня загарбники скинули з дрона два вибухові пристрої на Новоберислав. Внаслідок цього загинув чоловік.
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