Війська РФ обстріляли Херсонський район, постраждали двоє людей

Російські військові обстріляли Херсонський район у понеділок, 21 серпня. В результаті атаки постраждали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

Окупанти вели обстріл населеного пункту Софіївка. Через атаку постраждали двоє місцевих жителів - 79-річна жінка та 60-річний чоловік.

Потерпілим надали медичну допомогу. Вони проходитимуть подальше лікування амбулаторно.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Нещодавно окупанти вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. Через це загинула жінка.

Того ж дня загарбники скинули з дрона два вибухові пристрої на Новоберислав. Внаслідок цього загинув чоловік.

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