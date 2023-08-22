Россияне обстреляли Херсонскую область. Есть пострадавший

Российские войска нанесли очередной удар по селу Николаевка в Херсонской области во вторник, 22 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

По данным ОВА, в результате обстрела села Николаевка, расположенного рядом с Новой Каховкой, пострадал 66-летний местный житель. У него была диагностирована минно-взрывная травма и ранение руки.

Мужчину в состоянии средней тяжести его госпитализировали.

Ситуация в Херсонской области

После того, как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, включая Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Недавно оккупанты ударили из танка по жилому дому в Казацком Херсонской области. Из-за этого погибла женщина.

Также руссийские военные обстреляли Херсонский район. В результате атаки пострадали два человека.

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