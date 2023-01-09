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Росіяни обстріляли Херсон: спалахнула пожежа, є загиблий

Фото: росіяни вкотре обстріляли Херсон, спалахнула пожежа в житловому будинку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ввечері 9 січня російські війська вкотре обстріляли Херсон. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

"Окупанти вчергове обстріляли місто. Снаряд впав просто на перехрестя житлового кварталу. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку", - написав Тимошенко.

Він зазначив, що в результаті обстрілу загинула одна людина.

Нагадаємо, у понеділок, 9 січня, у Херсоні вдруге за вечір пролунали вибухи.

Також сьогодні ми писали, що російські військові обстріляли Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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ХерсонОбстрілВійна Росії проти України