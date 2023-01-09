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У Херсоні вдруге за вечір пролунали вибухи

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Херсон, Понеділок 09 січня 2023 19:05
У Херсоні вдруге за вечір пролунали вибухи Фото: У Херсоні вдруге за вечір пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок увечері, 9 січня, у Херсоні вдруге пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У Херсоні знову чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації поки що не надходило.

Зазначимо, що зараз ні в Херсоні, ні в області повітряну тривогу не оголошували.

Нагадаємо, що раніше росіяни обстріляли Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Очаків Миколаївської області обстріляли окупанти, після чого в регіоні оголосили повітряну тривогу.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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