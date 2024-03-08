Росіяни обстріляли Херсон: поранено 7-річну дитину

Російські окупанти сьогодні в черговий раз обстріляли Херсон. В результаті ворожої атаки було поранено дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка та Херсонську ОВА .

"Внаслідок недавнього ворожого обстрілу Херсона отримала поранення 7-річна дитина", - повідомив Мрочко.

За даними глави МВА, наразі хлопчик ушпиталений. За попередніми даними у нього контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.

В Херсонській ОВА повідомили, що близько 22:49 на місці обстрілу деблокували двох літніх людей з квартири на третьому поверсі.

"Їх евакуювали в безпечне місце", - додали в адміністрації.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, що Херсон та правобережна частина області були звільнені від російських окупантів восени 2022 року. Росіяни щоденно обстріляють регіон з авіації, дронів та артилерії.

Цієї ночі у Херсонській області збили два дрони-камікадзе типу "Шахед". Як відомо, загалом на півдні України в ніч на 8 березня знищили 30 безпілотників.

В Одеській області було влучання в інфраструктурний об'єкт. Там спалахнула пожежу, яку вже ліквідували.

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