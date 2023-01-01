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Россияне обстреляли Херсон в новогоднюю ночь, есть погибший

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Воскресенье 01 января 2023 12:26
Россияне обстреляли Херсон в новогоднюю ночь, есть погибший Фото: россияне обстреляли Херсон в новогоднюю ночь, есть погибший (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергей Пышкин

Российские ничтожества наносили удары по Херсону прямо в новогоднюю ночь. К сожалению, есть погибший среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Оккупанты не прекращали бить по городу в новогоднюю ночь. В результате очередного российского обстрела 1 человек погиб, 1 - ранен", - пишет Тимошенко.

Также в результате обстрела было повреждено здание областной детской больницы.

В общей сложности было зафиксировано около 7 прилетов в городе и выбито более 700 окон.

Фото: россияне обстреляли Херсон в новогоднюю ночь, есть погибший (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки Россия 40 раз обстреляла Херсонскую область, в результате чего есть раненные.

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