Россияне обстреляли Херсон в новогоднюю ночь, есть погибший
Российские ничтожества наносили удары по Херсону прямо в новогоднюю ночь. К сожалению, есть погибший среди гражданских.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Оккупанты не прекращали бить по городу в новогоднюю ночь. В результате очередного российского обстрела 1 человек погиб, 1 - ранен", - пишет Тимошенко.
Также в результате обстрела было повреждено здание областной детской больницы.
В общей сложности было зафиксировано около 7 прилетов в городе и выбито более 700 окон.
Фото: россияне обстреляли Херсон в новогоднюю ночь, есть погибший (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки Россия 40 раз обстреляла Херсонскую область, в результате чего есть раненные.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.