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Росіяни обстріляли Херсон з артилерії: троє поранених, серед них літні люди

Фото: всіх трьох доправили до лікарні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 9 липня, російські окупанти атакували Херсон з артилерії. Внаслідок обстрілу постраждали три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Близько 22:30 російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, серед постраждалих через ворожу атаку - дві жінки за чоловік. Зокрема, у 87-річної жінки та 85-річного чоловіка - мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

"Крім того, важкі травми дістала 52-річна жінка. В неї - поранення руки, черевної та грудної клітки. Потерпілу шпиталізували", - поінформували в ОВА.

Обстріли Херсона

Зазначимо, що Херсон регулярно зазнає російських обстрілів з арти, дронів та інших засобів.

Зокрема, 9 липня ворог укотре обстріляв залізничний вокзал. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю багажного відділення.

Як повідомили в "Укрзалізниці", на момент обстрілу в укритті вокзалу перебувало 8 осіб. Постраждалих немає.

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