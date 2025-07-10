Россияне обстреляли Херсон из артиллерии: трое раненых, среди них пожилые люди

Поздно вечером, 9 июля, российские оккупанты атаковали Херсон из артиллерии. В результате обстрела пострадали три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.
"Около 22:30 российские военные ударили из артиллерии по Днепровскому району Херсона", - говорится в сообщении.
Как уточняется, среди пострадавших из-за вражеской атаки - две женщины и мужчина. В частности, у 87-летней женщины и 85-летнего мужчины - минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
"Кроме того, тяжелые травмы получила 52-летняя женщина. У нее - ранения руки, брюшной и грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали", - проинформировали в ОВА.
Отметим, что Херсон регулярно подвергается российским обстрелам с арты, дронов и других средств.
В частности, 9 июля враг в очередной раз обстреляли железнодорожный вокзал. В результате атаки повреждено здание багажного отделения.
Как сообщили в "Укрзализнице", на момент обстрела в укрытии вокзала находилось 8 человек. Пострадавших нет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.