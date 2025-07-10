RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне обстреляли Херсон из артиллерии: трое раненых, среди них пожилые люди

Фото: всех троих доставили в больницу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 9 июля, российские оккупанты атаковали Херсон из артиллерии. В результате обстрела пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

"Около 22:30 российские военные ударили из артиллерии по Днепровскому району Херсона", - говорится в сообщении.

Как уточняется, среди пострадавших из-за вражеской атаки - две женщины и мужчина. В частности, у 87-летней женщины и 85-летнего мужчины - минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

"Кроме того, тяжелые травмы получила 52-летняя женщина. У нее - ранения руки, брюшной и грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали", - проинформировали в ОВА.

Обстрелы Херсона

Отметим, что Херсон регулярно подвергается российским обстрелам с арты, дронов и других средств.

В частности, 9 июля враг в очередной раз обстреляли железнодорожный вокзал. В результате атаки повреждено здание багажного отделения.

Как сообщили в "Укрзализнице", на момент обстрела в укрытии вокзала находилось 8 человек. Пострадавших нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонВойна в Украине