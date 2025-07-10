Россияне обстреляли Херсон из артиллерии: трое раненых, среди них пожилые люди

"Около 22:30 российские военные ударили из артиллерии по Днепровскому району Херсона", - говорится в сообщении.

Как уточняется, среди пострадавших из-за вражеской атаки - две женщины и мужчина. В частности, у 87-летней женщины и 85-летнего мужчины - минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

"Кроме того, тяжелые травмы получила 52-летняя женщина. У нее - ранения руки, брюшной и грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали", - проинформировали в ОВА.