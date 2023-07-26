Росіяни обстріляли Харківську область: спалахнула пожежа

Він зазначив, що ворог атакував "шахедами" промислові об'єкти громади.

"Внаслідок чого там виникла пожежа. Працюють рятівники. Інформація про жертв станом на зараз відсутня. Також у небі над містом несе чергування винищувач ЗСУ!" - заявив Бакшеєв.

Ситуація в Харківській області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють Куп'янський район та місто Вовчанськ. Так, 20 липня внаслідок обстрілу Вовчанську загинув 40-річний чоловік.

На фоні цього в деяких населених пунктах прикордонної Вовчанської громади оголосили примусову евакуацію дітей.

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