Россияне обстреляли Харьковскую область: вспыхнул пожар

Он отметил, что враг атаковал "шахедами" промышленные объекты общества.

"В результате чего там возник пожар. Работают спасатели. Информация о жертвах по состоянию на данный момент отсутствует. Также в небе над городом несет дежурство истребитель ВСУ!" - заявил Бакшеев.

Ситуация в Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают Купянский район и Волчанск. Так, 20 июля в результате обстрела Волчанска погиб 40-летний мужчина.

На фоне этого в некоторых населенных пунктах пограничной Волчанской общины объявили принудительную эвакуацию детей.

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