Російські окупанти обстріляли Золочівську громаду Харківської області керованими авіаційними бомбами (КАБами). Внаслідок ударів семеро людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.
За словами Синєгубова, терористи атакували селище Золочів близько о 11:27. Один із боєприпасів влучив по приватному житловому будинку.
Спочатку було відомо про чотирьох поранених, серед яких 12-річний хлопець. Втім, пізніше голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести.
"Троє із них шпиталізовані до установ охорони здоровʼя. Іншим медики надали допомогу на місці", - додав він.
Фото: Росіяни обстріляли Харківську область КАБами, семеро людей отримали поранення (t.me/dsns_telegram)
Як пише Міністерство внутрішніх справ, наразі відомо про сімох постраждалих.
Внаслідок обстрілу:
"Також зафіксовані влучання керованих авіабомб на околицях сіл Світличне, Березівка, Макариха, Орішанського лісу. На місця подій працюють необхідні служби", - додали в МВС.
Під час повномасштабної війни Росія систематично здійснює ракетні, артилерійські та дронові атаки по українській території. Основними об'єктами ударів стають енергетичні потужності, промислові підприємства, житлові будинки й не тільки. Такі атаки мають на меті не лише завдати матеріальних збитків, а й посіяти паніку серед населення.
Під постійним вогнем перебувають як міста, так і населені пункти поблизу лінії фронту та державного кордону. Найбільше страждають Харківська, Донецька, Запорізька та Херсонська області, де обстріли завдають значних руйнувань та спричиняють численні жертви серед цивільного населення.
Цієї ночі ворог вдався до комбінованої атаки, під час якої запустив крилаті ракети й балістику. Зокрема атакував безпілотниками. Загалом було запущено 124 дрони з п'яти напрямків. Протиповітряній обороні вдалось знищити 57 БпЛА, ще 64 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
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