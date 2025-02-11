Росіяни обстріляли Харківську область КАБами, семеро людей отримали поранення

Обстріли України з боку Росії

Під час повномасштабної війни Росія систематично здійснює ракетні, артилерійські та дронові атаки по українській території. Основними об'єктами ударів стають енергетичні потужності, промислові підприємства, житлові будинки й не тільки. Такі атаки мають на меті не лише завдати матеріальних збитків, а й посіяти паніку серед населення.

Під постійним вогнем перебувають як міста, так і населені пункти поблизу лінії фронту та державного кордону. Найбільше страждають Харківська, Донецька, Запорізька та Херсонська області, де обстріли завдають значних руйнувань та спричиняють численні жертви серед цивільного населення.

Цієї ночі ворог вдався до комбінованої атаки, під час якої запустив крилаті ракети й балістику. Зокрема атакував безпілотниками. Загалом було запущено 124 дрони з п'яти напрямків. Протиповітряній обороні вдалось знищити 57 БпЛА, ще 64 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

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