Россияне обстреляли Харьковскую область КАБами, семь человек получили ранения

Обстрелы Украины со стороны России

Во время полномасштабной войны Россия систематически осуществляет ракетные, артиллерийские и дроновые атаки по украинской территории. Основными объектами ударов становятся энергетические мощности, промышленные предприятия, жилые дома и не только. Такие атаки имеют целью не только нанести материальный ущерб, но и посеять панику среди населения.

Под постоянным огнем находятся как города, так и населенные пункты вблизи линии фронта и государственной границы. Больше всего страдают Харьковская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области, где обстрелы наносят значительные разрушения и вызывают многочисленные жертвы среди гражданского населения.

Этой ночью враг прибегнул к комбинированной атаке, во время которой запустил крылатые ракеты и баллистику. В частности атаковал беспилотниками. Всего было запущено 124 дрона с пяти направлений. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 57 БпЛА, еще 64 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

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