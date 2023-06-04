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Росіяни обстріляли Харківську область: є жертви

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Харківська область, Неділя 04 червня 2023 19:42
Росіяни обстріляли Харківську область: є жертви Фото: росіяни атакували Харківську область (.me/pgo_gov_ua)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни вкотре атакували територію Харківської області. В результаті сьогоднішнього обстрілу троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Чугуївської, Куп’янської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", - повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, 4 червня російські військові вчергове обстріляли Вовчанськ. Внаслідок ворожих ударів загинули дві мирні мешканки. До того ж пошкоджено житлові будинки містян.

Близько опівдня військовослужбовці ЗС РФ обстріляли село Піщане Куп’янського району. Місцева жителька отримала тілесні ушкодження.

Крім того, близько 14:30 окупанти били по смт Золочів Богодухівського району. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії.В результаті обстрілу:

  • пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості;
  • дві людини отримали поранення.

Російським окупантам на початку повномаштабного вторгнення вдалося захопити Харківської області, однак завдяки діям українських захисників область була повністю звільнена під час успішного контрнаступу, що відбувся минулого року.

Однак навіть після виходу з області окупанти продовжують активно завдавати ракетних ударів по регіону. Зокрема, окупанти здійснюють атаки з використанням мінометів та артилерійських знарядь.

Ми повідомляли, що нещодавно загарбники завдали удару по Дворічній, внаслідок чого поранення отримали дві людини: 63-річна жінка та 70-річний чоловік.

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