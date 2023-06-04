Россияне обстреляли Харьковскую область: есть жертвы

Россияне в очередной раз атаковали территорию Харьковской области. В результате сегодняшнего обстрела три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Чугуевской, Купянской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", - сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, 4 июня российские военные в очередной раз обстреляли Волчанск. В результате вражеских ударов погибли две мирные жительницы. К тому же повреждены жилые дома горожан.

Около полудня военнослужащие ВС РФ обстреляли село Песчаное Купянского района. Местная жительница получила телесные повреждения.

Кроме того, около 14:30 оккупанты били по пгт Золочев Богодуховского района. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии:

поврежден дом детского и юношеского творчества;

два человека получили ранения.

Российским оккупантам в начале полномасштабного вторжения удалось захватить Харьковскую область, однако благодаря действиям украинских защитников область была полностью освобождена во время успешного контрнаступления, состоявшегося в прошлом году.

Однако даже после выхода из области оккупанты продолжают активно наносить ракетные удары по региону. В частности, оккупанты осуществляют атаки с использованием минометов и артиллерийских орудий.

Мы сообщали, что недавно захватчики нанесли удар по Двуречной, в результате чего ранения получили два человека: 63-летняя женщина и 70-летний мужчина.

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