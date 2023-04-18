Росіяни обстріляли Харківську область: є руйнування та поранена

У вівторок, 18 квітня, російські військові обстріляли Куп'янський район у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки було поранено дівчину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"В ніч на 18 квітня з території РФ був запущений авіаснаряд, який впав у селі Липці. Внаслідок цього зруйновано одну та пошкоджено три господарчі будівлі", - додали у прокуратурі.

Зазначається, що 18-річна дівчина отримала поранення, її госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, що Росія не втратила свого інтересу до Харкова. Однак наразі росіяни завдають більше обстрілів по прикордонню області, а не по місту.

У Роганській громаді Харківської області жителів попередили про польоти БПЛА над селами. Його використовуватимуть для картографічної зйомки.

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