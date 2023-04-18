RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Харьковскую область: есть разрушения и раненая

Фото: Россияне обстреляли Харьковскую область (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 18 апреля, российские военные обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате вражеской атаки была ранена девушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Около 9 утра оккупанты обстреляли с. Петропавловка Купянского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18-летняя девушка получила ранения, она госпитализирована в больницу.

"В ночь на 18 апреля с территории РФ был запущен авиаснаряд, который упал в селе Липцы. В результате этого разрушено одно и повреждено три хозяйственных здания", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что Россия не потеряла своего интереса к Харькову. Однако россияне наносят больше обстрелов по приграничью области, а не по городу.

В Роганской общине Харьковской области жителей предупредили о полетах БПЛА над селами. Его будут использовать для картографической съемки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияхарковВойна в Украине