Над однією з громад Харківської області запустять БПЛА: де саме і в чому причина

У Роганській громаді Харківської області жителів попередили про польоти БПЛА над селами. Його використовуватимуть для картографічної зйомки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Роганської громади.

"Хочемо повідомити Вас про те, що з завтрашнього дня над територією нашої громади буде проводитись картографічна зйомка з повітря. Для цього буде використовуватись безпілотний літальний апарат (БПЛА), який літатиме над нашою територією", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що йдеться про такі території: Рогань, Пономаренки, Докучаївське, Лелюки, Борове, Логачівка, Хроли.

В громаді додають, що це питання було погоджене з Харківською обласною військовою адміністрацією, а зйомка є необхідною для отримання важливої інформації, що допоможе у відновленні громади.

"Просимо вас зберігати спокій під час проведення картографічної зйомки. БПЛА не становить небезпеки для нашої громади, і його рухи будуть контролюватись фахівцями", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Харківська область є однією з найбільш постраждалих територій, яка раніше була окупована Росією.

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