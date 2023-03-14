Росіяни обстріляли Харківську область з артилерії: є поранений та загиблі (фото)

У вівторок, 14 березня, російські військові обстріляли населені пункти Харківської області. Внаслідок ворожих атак загинуло дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"За даними слідства, вранці 14 березня російські військові обстріляли м. Вовчанськ. 47-річний чоловік, водій автівки, отримав поранення. 55-річна пасажирка загинула на місці", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти здійснили артилерійський обстріл села Колодязне Куп’янського району. Снаряд влучив в цивільний автомобіль з 42-річним чоловіком - мешканцем цього села. Від отриманих травм він загинув на місці.

"Також пошкоджено приватні житлові будинки. Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - пояснили у прокуратурі.