Окупанти знову обстріляли частину ДСНС у Вовчанську, снаряд влучив в авто: є жертва

Зранку, близько 10:00, у вівторок, 14 березня, російські війська знову атакували пожежну частину у Вовчанську, що розташований у Чугуївському районі Харківської області. Є загибла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру Вовчанська. На жаль, гинуть люди", - розповів він. За його словами, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. "Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці", - зазначив Синєгубов. Як повідомлялось, минулої доби російські війська обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Під ударом опинилась будівля місцевої пожежно-рятувальної частини.