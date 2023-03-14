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Росіяни обстріляли Харківську область з артилерії: є поранений та загиблі (фото)

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Харківська область, Вівторок 14 березня 2023 17:21
Росіяни обстріляли Харківську область з артилерії: є поранений та загиблі (фото) Фото: Росіяни обстріляли Харківську область з артилерії (t.me/police_kh_region)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 14 березня, російські військові обстріляли населені пункти Харківської області. Внаслідок ворожих атак загинуло дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"За даними слідства, вранці 14 березня російські військові обстріляли м. Вовчанськ. 47-річний чоловік, водій автівки, отримав поранення. 55-річна пасажирка загинула на місці", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти здійснили артилерійський обстріл села Колодязне Куп’янського району. Снаряд влучив в цивільний автомобіль з 42-річним чоловіком - мешканцем цього села. Від отриманих травм він загинув на місці.

"Також пошкоджено приватні житлові будинки. Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - пояснили у прокуратурі.

Нагадаємо, що зранку, близько 10:00, у вівторок, 14 березня, російські війська знову атакували пожежну частину у Вовчанську, що розташований у Чугуївському районі Харківської області. Є загибла.

Як повідомлялось, минулої доби російські війська обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Під ударом опинилась будівля місцевої пожежно-рятувальної частини.

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