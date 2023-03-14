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Россияне обстреляли Харьковскую область из артиллерии: есть раненый и погибшие (фото)

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Харьковская область, Вторник 14 марта 2023 17:21
Россияне обстреляли Харьковскую область из артиллерии: есть раненый и погибшие (фото) Фото: Россияне обстреляли Харьковскую область из артиллерии (t.me/police_kh_region)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 14 марта, русские военные обстреляли населенные пункты Харьковской области. В результате вражеских атак погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"По данным следствия, утром 14 марта российские военные обстреляли Волчанск. 47-летний мужчина, водитель автомобиля, получил ранения. 55-летняя пассажирка погибла на месте", - говорится в сообщении.

Также оккупанты осуществили артиллерийский обстрел села Колодязное Купянского района. Снаряд попал в гражданский автомобиль с 42-летним мужчиной - жителем этого села. От полученных травм погиб на месте.

"Также повреждены частные жилые дома. Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - пояснили в прокуратуре.

Напомним, что утром, около 10:00, во вторник, 14 марта, российские войска снова атаковали пожарную часть в Волчанске, расположенном в Чугуевском районе Харьковской области. Есть погибшая.

Как сообщалось, за прошедшие сутки российские войска обстреляли Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Под ударом оказалось здание местной пожарно-спасательной части.

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