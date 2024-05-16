Росіяни обстріляли Харківський район: поранені медпрацівники

Російські війська атакували Харківський район у середу, 15 травня. Поранення отримали четверо медиків.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Так, росіяни обстріляли Харківський район.
"Малоданилівська селищна громада. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю гуртожитку, амбулаторію загальної практики сімейної медицини та будинок. Постраждали 4 працівники медустанови", - розповів він.
Російські війська постійно обстрілюють лікарні в Україні.
Наприклад, наприкінці квітня окупанти обстріляли Харків двома ракетами. Вони впали в Салтівському районі неподалік психіатричної лікарні.
Крім того, лікарні загарбники атакували і в Херсоні, і в Оріхові Запорізької області.
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