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Росіяни обстріляли Харківський район: поранені медпрацівники

Фото: окупанти атакували амбулаторію у Харківському районі, поранено медиків (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Харківський район у середу, 15 травня. Поранення отримали четверо медиків.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Так, росіяни обстріляли Харківський район.

"Малоданилівська селищна громада. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю гуртожитку, амбулаторію загальної практики сімейної медицини та будинок. Постраждали 4 працівники медустанови", - розповів він.

Обстріли лікарень в Україні

Російські війська постійно обстрілюють лікарні в Україні.

Наприклад, наприкінці квітня окупанти обстріляли Харків двома ракетами. Вони впали в Салтівському районі неподалік психіатричної лікарні.

Крім того, лікарні загарбники атакували і в Херсоні, і в Оріхові Запорізької області.

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