Россияне обстреляли Харьковский район: ранены медработники

Российские войска атаковали Харьковский район в среду, 15 мая. Ранения получили четверо медиков.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Так, россияне обстреляли Харьковский район.
"Малоданиловская поселковая община. В результате обстрела было повреждено здание общежития, амбулаторию общей практики семейной медицины и дом. Пострадали 4 работника медучреждения", - рассказал он.
Российские войска постоянно обстреливают больницы в Украине.
Например, в конце апреля оккупанты обстреляли Харьков двумя ракетами. Они упали в Салтовском районе недалеко от психбольницы.
Кроме того, больницы захватчики атаковали и в Херсоне и в Орехове Запорожской области.
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