RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Харьковский район: ранены медработники

Фото: оккупанты атаковали амбулаторию в Харьковском районе, ранены медики (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Харьковский район в среду, 15 мая. Ранения получили четверо медиков.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Так, россияне обстреляли Харьковский район.

"Малоданиловская поселковая община. В результате обстрела было повреждено здание общежития, амбулаторию общей практики семейной медицины и дом. Пострадали 4 работника медучреждения", - рассказал он.

Обстрелы больниц в Украине

Российские войска постоянно обстреливают больницы в Украине.

Например, в конце апреля оккупанты обстреляли Харьков двумя ракетами. Они упали в Салтовском районе недалеко от психбольницы.

Кроме того, больницы захватчики атаковали и в Херсоне и в Орехове Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине