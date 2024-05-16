ua en ru
Чт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Харківський район: поранені медпрацівники

Харків, Четвер 16 травня 2024 09:10
UA EN RU
Росіяни обстріляли Харківський район: поранені медпрацівники Фото: окупанти атакували амбулаторію у Харківському районі, поранено медиків (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Харківський район у середу, 15 травня. Поранення отримали четверо медиків.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Так, росіяни обстріляли Харківський район.

"Малоданилівська селищна громада. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю гуртожитку, амбулаторію загальної практики сімейної медицини та будинок. Постраждали 4 працівники медустанови", - розповів він.

Обстріли лікарень в Україні

Російські війська постійно обстрілюють лікарні в Україні.

Наприклад, наприкінці квітня окупанти обстріляли Харків двома ракетами. Вони впали в Салтівському районі неподалік психіатричної лікарні.

Крім того, лікарні загарбники атакували і в Херсоні, і в Оріхові Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Як не нарватися на штраф і не стати ухилянтом: топ-5 правил мобілізації в Україні
Як не нарватися на штраф і не стати ухилянтом: топ-5 правил мобілізації в Україні
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію