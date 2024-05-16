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Россияне обстреляли Харьковский район: ранены медработники

Харьков, Четверг 16 мая 2024 09:10
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Россияне обстреляли Харьковский район: ранены медработники Фото: оккупанты атаковали амбулаторию в Харьковском районе, ранены медики (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Харьковский район в среду, 15 мая. Ранения получили четверо медиков.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Так, россияне обстреляли Харьковский район.

"Малоданиловская поселковая община. В результате обстрела было повреждено здание общежития, амбулаторию общей практики семейной медицины и дом. Пострадали 4 работника медучреждения", - рассказал он.

Обстрелы больниц в Украине

Российские войска постоянно обстреливают больницы в Украине.

Например, в конце апреля оккупанты обстреляли Харьков двумя ракетами. Они упали в Салтовском районе недалеко от психбольницы.

Кроме того, больницы захватчики атаковали и в Херсоне и в Орехове Запорожской области.

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