Россияне обстреляли Харьковский район: ранены медработники

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Так, россияне обстреляли Харьковский район.

"Малоданиловская поселковая община. В результате обстрела было повреждено здание общежития, амбулаторию общей практики семейной медицины и дом. Пострадали 4 работника медучреждения", - рассказал он.

Обстрелы больниц в Украине

Российские войска постоянно обстреливают больницы в Украине.

Например, в конце апреля оккупанты обстреляли Харьков двумя ракетами. Они упали в Салтовском районе недалеко от психбольницы.

Кроме того, больницы захватчики атаковали и в Херсоне и в Орехове Запорожской области.