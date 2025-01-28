Росіяни обстріляли Харків, сталася масштабна пожежа

Мер Харкова розповів про влучання у місті у своєму Telegram-каналі о 00:37.

"Маємо приліт у місті. Попередньо - Холодногірський район. На місці пожежа", - йдеться в його публікації.

Міський голова додав, що деталі щодо ворожої атаки та наслідків - уточнюються.

Зазначимо, що перед тим у харківських пабліках писали про вибухи, які було чути у місті. Їх було кілька. Спочатку в мережі повідомляли про вибухи майже об одинадцятій годині вечора 27 січня, а пізніше - про це один, який було чути близько пів на першу ночі.

Додамо, у Повітряних силах ЗСУ опівночі повідомляли про фіксацію руху ворожих безпілотників у Харківській області у північному напрямку.

Оновлено: уточнено місце "прильоту"

Пізніше мер Харкова уточнив, що ворожий повітряний удар "прийшовся по території цивільного підприємства у Новобаварському районі".

"На місці влучання масштабна пожежа. Працюють усі відповідні служби. Даних щодо постраждалих наразі немає", - розповів Харківський міський голова.

Нагадаємо, загалом у Харкові - дев'ять районів (адміністративно-територіальних одиниць). Це: Шевченківський, Новобаварський, Київський, Слобідський, Холодногірський, Салтівський, Індустріальний, Немишлянський і Основ'янський.

Ворожа повітряна атака

Нагадаємо, ввечері напередодні, 27 січня, російські окупанти запустили у бік України дрони-камікадзе для чергової повітряної атаки.

Через загрозу повітряної атаки у низці областей була оголошена тривога.

Також повідомлялося про роботу протиповітряної оборони у Київській області.