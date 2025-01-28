Россияне обстреляли Харьков, произошел пожар

Мэр Харькова рассказал о попадании в городе в своем Telegram-канале в 00:37.

"Есть прилет в городе. Предварительно - Холодногорский район. На месте пожар", - говорится в его публикации.

Городской голова добавил, что детали о вражеской атаке и последствиях - уточняются.

Отметим, что перед тем в харьковских пабликах писали о взрывах, которые были слышны в городе. Их было несколько. Сначала в сети сообщали о взрывах почти в одиннадцать часов вечера 27 января, а позже - об этом одном, который был слышен около половины первого ночи.

Добавим, в Воздушных силах ВСУ в полночь сообщали о фиксации движения вражеских беспилотников в Харьковской области в северном направлении.

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