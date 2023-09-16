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Росіяни обстріляли Харків ракетою "Іскандер-К", - поліція

Фото: Іскандер (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія, у суботу, 16 вересня, атакувала Холодногірський район Харкова ракетами "Іскандер-К".

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Facebook написав начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Він зауважив, що в результаті чергової атаки РФ було пошкоджено будівлі, поранено п'ятеро осіб та з'явилась семиметрова вирва.

"Зруйновано стіни, вибиті шибки, а на місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу Іскандер К.", - написав Болвінов.

За його словами, потерпілих доправили до лікарні.

Варто додати, що вибухи в Харкові сьогодні пролунали близько о 11:10, після чого в регіону та низці інших областей одразу оголосили про повітряну тривогу. Тоді ж Повітряні сили попередили й про ризик застосування балістичного озброєння ворогом. 

Влучання по промислові зоні 

"Дійсно, сьогодні були обстріли по Харкову, по промисловій зоні міста. Зараз там працюють співробітники ДСНС, щоб локалізувати наслідки. Загиблий немає, але є 5 поранених цивільних, які працювали на тому підприємстві. Зараз вони перебувають у лікарні", - заявив міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону. 

Ситуація в Харківській області 

Російські терористи майже щодня завдають ударів по Харківській області. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

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