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Россияне обстреляли Харьков ракетой "Искандер-К", - полиция

Фото: Искандер (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия, в субботу, 16 сентября, атаковала Холодногорский район Харькова ракетами "Искандер-К".

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Facebook написал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отметил, что в результате очередной атаки РФ были повреждены здания, ранены пять человек и появилась семиметровая воронка.

"Разрушены стены, выбиты стекла, а на месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основу крыла и механизм управления ракетного комплекса Искандер К.", - написал Болвинов.

По его словам, пострадавших доставили в больницу.

Следует добавить, что взрывы в Харькове сегодня прогремели около 11:10, после чего в регионе и ряде других областей сразу объявили о воздушной тревоге. Тогда же Воздушные силы предупредили и риск применения баллистического вооружения врагом.

Попадание по промышленной зоне

"Действительно, сегодня были обстрелы по Харькову, по промышленной зоне города. Сейчас там работают сотрудники ГСЧС, чтобы локализовать последствия. Погибший нет, но есть 5 раненых гражданских, работавших на том предприятии. Сейчас они находятся в больнице", - заявил городской голова. Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Ситуация в Харьковской области

Российские террористы почти каждый день наносят удары по Харьковской области. Чаще всего под огонь попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта.

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