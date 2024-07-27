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Росіяни обстріляли Глухів в Сумській області: багато поранених, серед них 6 дітей

Фото: росіяни обстріляли Глухів в Сумській області 27 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська вдень 27 липня атакували місто Глухів Сумської області. Десять людей поранені, більшість - діти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Сумську ОВА.

"Інформації щодо загиблих містян наразі немає, але є люди в тяжкому стані", - повідомила голова Глухівської громади Надія Вайло.

Крім того, сталося і руйнування інфраструктури.

Десять поранених, більшість з них - діти

Росіяни атакували Глухів, застосувавши реактивні системи залпового вогню. Зафіксовано 12 вибухів.

"Внаслідок обстрілу, попередьно травмовано 10 людей, з яких 6 - діти. Одна жінка і дитина - у важкому стані", - розповіли пізніше в Сумській ОВА.

Обстріл Сумської області

Російські війська від початку масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року постійно обстрілюють прикордоння Сумської області. Глухів, який розташований в Шосткинському районі, РФ обстрілювала і в травні 2022 року.

Причому для атак РФ використовує дрони, артилерію та іншу зброю. Також непоодинокі спроби проривів російських ДРГ у Сумській області.

Наприкінці травня у ДПСУ розповідали, що росіяни тримають свої підрозділи поблизу кордону із Сумською областю, але цих сил недостатньо для успішного наступу. Водночас українські Сили оборони готові до будь-яких сценаріїв.

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