Россияне обстреляли Глухов в Сумской области: много раненых, в том числе 6 детей

Российские войска днем 27 июля атаковали город Глухов Сумской области. Десять людей ранены, большинство - дети.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Сумскую ОВА.
"Информации о погибших горожанах пока нет, но есть люди в тяжелом состоянии", - сообщила глава Глуховской общины Надежда Вайло.
Кроме того, произошло и разрушение инфраструктуры.
Россияне атаковали Глухов, применив реактивные системы залпового огня. Зафиксировано 12 взрывов.
"В результате обстрела, предварительно травмированы 10 человек, из которых 6 - дети. Одна женщина и ребенок - в тяжелом состоянии", - рассказали позже в Сумской ОВА.
Российские войска с начала масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года постоянно обстреливают приграничье Сумской области. Глухов, расположенный в Шосткинском районе, РФ обстреливала и в мае 2022 года.
Причем, для атак РФ использует дроны, артилерию идругое оружие. Также не редки попытки прорывов российских ДРГ в Сумской области.
В конце мая в ГПСУ рассказывали, что россияне держат свои подразделения вблизи границы с Сумской областью, но этих сил недостаточно для успешного наступления. В то же время, украинские Силы обороны готовы к любым сценариям.
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