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Россияне обстреляли гимназию в Никополе, под завалами ищут людей, есть погибшие

Среда 11 октября 2023 17:25
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Россияне обстреляли гимназию в Никополе, под завалами ищут людей, есть погибшие Фото: Россияне обстреляли гимназию в Никополе, под завалами ищут людей, есть погибшие (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы обстреляли гимназию в Никополе Днепропетровской области. В результате ударов погибли двое сотрудников учебного заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Разрушена гимназия. Два человека погибли. Под завалами спасатели еще ищут людей. Установлено, что пострадавшие - сотрудники учебного заведения", - пишет Клименко.

По словам министра, спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

Как рассказывает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, среди погибших двое мужчин 24 и 71 года.

Фото: Россияне обстреляли гимназию в Никополе, под завалами ищут людей, погибшие (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Самое здание потерпело серьезные разрушения. Повреждены и 42 частных дома и 18 хозяйственных сооружений. А еще - инфраструктурный объект, 17 солнечных панелей, магазин, авто", - добавил глава ОВА.

Есть пострадавшие

Как пишет Днепропетровская областная прокуратура, пока известно о двух пострадавших гражданских.

Ситуация в Днепропетровской области

Россияне ежедневно обстреливают Днепропетровскую область с другого берега реки Днепр. Зачастую во вражеские удары попадает Никополь и район. Враг активно использует тяжелую артиллерию, часто нанося ущерб домам и инфраструктуре.

Недавно террористы атаковали Никополь дронами-камикадзе и артиллерией. В результате ударов осколочные ранения получила 44-летняя женщина. Ее госпитализировали.

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