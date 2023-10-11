Россияне обстреляли гимназию в Никополе, под завалами ищут людей, есть погибшие
Российские террористы обстреляли гимназию в Никополе Днепропетровской области. В результате ударов погибли двое сотрудников учебного заведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Игоря Клименко.
"Разрушена гимназия. Два человека погибли. Под завалами спасатели еще ищут людей. Установлено, что пострадавшие - сотрудники учебного заведения", - пишет Клименко.
По словам министра, спасатели продолжают поисково-спасательные работы.
Как рассказывает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, среди погибших двое мужчин 24 и 71 года.
Фото: Россияне обстреляли гимназию в Никополе, под завалами ищут людей, погибшие (t.me/dnipropetrovskaODA)
"Самое здание потерпело серьезные разрушения. Повреждены и 42 частных дома и 18 хозяйственных сооружений. А еще - инфраструктурный объект, 17 солнечных панелей, магазин, авто", - добавил глава ОВА.
Есть пострадавшие
Как пишет Днепропетровская областная прокуратура, пока известно о двух пострадавших гражданских.
Ситуация в Днепропетровской области
Россияне ежедневно обстреливают Днепропетровскую область с другого берега реки Днепр. Зачастую во вражеские удары попадает Никополь и район. Враг активно использует тяжелую артиллерию, часто нанося ущерб домам и инфраструктуре.
Недавно террористы атаковали Никополь дронами-камикадзе и артиллерией. В результате ударов осколочные ранения получила 44-летняя женщина. Ее госпитализировали.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.