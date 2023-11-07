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Росіяни обстріляли газову інфраструктуру у Дніпропетровській та Сумській областях

Фото: росіяни обстріляли газову інфраструктуру у Дніпропетровській та Сумській областях (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена газова інфраструктура у Дніпропетровській та Сумській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства енергетики України.

"Газова інфраструктура у Дніпропетровській та Сумській областях зазнала пошкоджень через ворожі артобстріли. Є відключені абоненти", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що наразі тривають роботи з відновлення. 

Останній обстріл України

Нагадаємо, що минулої ночі російські окупанти завдали комбінованого удару по півдню України різними типами ракет та ударними дронами. Повітряні сили ЗСУ відзвітували про знищення 15 з 22 дронів-камікадзе "Шахед" та однієї ракети Х-59.

Окупанти били по Одесі ракетами "Онікс" та "Іскандером-М". Внаслідок чого пошкоджені будинки та музей в історичній частині міста. Крім того, під атакою була припортова інфраструктура Одеської області, куди війська РФ спрямували "Шахеди". Постраждали 8 людей.

А сьогодні вранці у Кривому Розі (Дніпропетровська область) пролунали вибухи. Військові попередили про загрозу застосування ворогом ракет.

 

 

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Дніпропетровська областьСумська областьВійна Росії проти України