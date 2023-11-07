Росіяни обстріляли газову інфраструктуру у Дніпропетровській та Сумській областях

"Газова інфраструктура у Дніпропетровській та Сумській областях зазнала пошкоджень через ворожі артобстріли. Є відключені абоненти", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що наразі тривають роботи з відновлення.

Останній обстріл України

Нагадаємо, що минулої ночі російські окупанти завдали комбінованого удару по півдню України різними типами ракет та ударними дронами. Повітряні сили ЗСУ відзвітували про знищення 15 з 22 дронів-камікадзе "Шахед" та однієї ракети Х-59.

Окупанти били по Одесі ракетами "Онікс" та "Іскандером-М". Внаслідок чого пошкоджені будинки та музей в історичній частині міста. Крім того, під атакою була припортова інфраструктура Одеської області, куди війська РФ спрямували "Шахеди". Постраждали 8 людей.

А сьогодні вранці у Кривому Розі (Дніпропетровська область) пролунали вибухи. Військові попередили про загрозу застосування ворогом ракет.