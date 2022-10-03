Росіяни обстрілювали Дніпропетровську область: постраждала дитина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Одна 14-річна дівчина постраждала: вона отримала легкі ушкодження, їй надали медичну допомогу, нині перебуває вдома", - заявив очільник облради.

Вночі окупанти обстріляли Мар'янське ракетою "Точка-У", внаслідок чого постраждали зерносховища, причал та спецтехніка сільгосппідприємства. Зафіксовано руйнування чотирьох приватних житлових будинки та 300 сонячних панелей.

За інформацією Лукашука, внаслідок удару згорів паром, але на щастя ніхто не постраждав.

"Вдень окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь. Сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 3 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Дніпропетровському району. При цьому вночі ворог із "Градів" та артилерії обстріляв кілька громад області.

Також, українські військові збили ворожу ракету у Дніпропетровській області.

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