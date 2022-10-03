ua ru
Пн, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни обстрілювали Дніпропетровську область: постраждала дитина

Новость на русском →
Україна, Понеділок 03 жовтня 2022 20:30
Росіяни обстрілювали Дніпропетровську область: постраждала дитина Фото: Росіяни обстріляли гатили по Дніпропетровській області (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 03 жовтня, окупанти обстрілювали Дніпропетровську область. Внаслідок атак росіян постраждала дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Вдень окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь. Сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Лукашука, внаслідок удару згорів паром, але на щастя ніхто не постраждав.

Вночі окупанти обстріляли Мар'янське ракетою "Точка-У", внаслідок чого постраждали зерносховища, причал та спецтехніка сільгосппідприємства. Зафіксовано руйнування чотирьох приватних житлових будинки та 300 сонячних панелей.

"Одна 14-річна дівчина постраждала: вона отримала легкі ушкодження, їй надали медичну допомогу, нині перебуває вдома", - заявив очільник облради.

Нагадаємо, що вранці 3 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Дніпропетровському району. При цьому вночі ворог із "Градів" та артилерії обстріляв кілька громад області.

Також, українські військові збили ворожу ракету у Дніпропетровській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, а від ударів росіян постраждали 20 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, а від ударів росіян постраждали 20 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися