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У передмісті Дніпра під час тривоги пролунали вибухи: що відомо

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Дніпро, Понеділок 03 жовтня 2022 08:35
У передмісті Дніпра під час тривоги пролунали вибухи: що відомо Фото: у передмісті Дніпра під час тривоги пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 3 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Дніпропетровському району. При цьому вночі ворог із "Градів" та артилерії обстріляв кілька громад області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову місцевої ОВА Валентина Резніченко.

У передмісті Дніпра під час тривоги пролунали вибухи: що відомо

Фото: ранковий "приліт" у Дніпропетровському районі (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Ранок почався з ракетної атаки на область. Росіяни вдарили по Дніпровському району. На місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється", - написав він.

Крім того, Резніченко розповів, що всю ніч ворожі війська обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони.

Фото: наслідки нічного обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, Нікопольський район всю ніч ворог накривав вогнем із "Градів" та важкої артилерії. Вдарили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Обійшлося без загиблих та поранених.

При цьому в Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджено десяток багатоповерхових та приватних будинків та лінії електропередач.

Тим часом у Марганецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа в дачному будинку. А у Мирівській громаді майже 1000 сімей залишилися без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють.

Також уночі під удар потрапила Зеленодольська громада у Криворізькому районі. У селі Мар'янське пошкоджено приватні будинки, сонячну електростанцію, склади сільгосппідприємства, газопровід та електромережі. Люди не постраждали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти цієї ночі випустили близько 10 ракет С-300 по Запоріжжю та області. Внаслідок обстрілу постраждала людина.

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