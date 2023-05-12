Росіяни обстріляли ферму в Ізюмському районі, є загиблий, - Харківська ОВА

Російські війська обстріляли ферму в с. Чернещина Ізюмського району. Внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців прифронтових населених пунктів Харківщини. Сьогодні російські окупанти обстріляли ферму в с. Чернещина Ізюмського району", - написав Синєгубов.

За його словами, внаслідок цього обстрілу загинув 30-річний працівник ферми.

Нагадаємо, що вчора російські війська обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області. Внаслідок чого була поранена підліток і жінка.

Додамо, перед цим, 9 травня окупанти атакували Куп'янськ Харківської області ракетами "Іскандер".

Також ми писали, що росіяни завдали масованого удару по Харківському району.

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