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Россияне обстреляли ферму в Изюмском районе, есть погибший, - Харьковская ОВА

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Чернещина, Пятница 12 мая 2023 14:07
Россияне обстреляли ферму в Изюмском районе, есть погибший, - Харьковская ОВА Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска обстреляли ферму в с. Чернещина в Изюмском районе. В результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей прифронтовых населенных пунктов Харьковской области. Сегодня российские оккупанты обстреляли ферму в с. Чернещина Изюмского района", - написал Синегубов.

По его словам, в результате этого обстрела погиб 30-летний работник фермы.

Напомним, что вчера российские войска обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области. В результате были ранены подросток и женщина.

Добавим, перед этим, 9 мая оккупанты атаковали Купянск Харьковской области ракетами "Искандер".

Также мы писали, что россияне нанесли массированный удар по Харьковскому району.

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