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Росіяни обстріляли Дворічну Харківської області, є поранений

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли Харківській області. У Дворічній Куп'янського району поранення отримав цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.

Село Козача Лопань

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки й господарчі споруди.

Місто Куп'янськ

Пошкоджено житлові будинки та гараж.

Селище Дворічна Куп'янського району

Поранення отримав 36-річний цивільний.

"На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - пише пресслужба.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правобережжя Херсонської області росіяни все частіше почали обстрілювати правий берег Херсонської області за допомогою мінометної та артилерійської зброї, а також використовуючи авіацію.

Наприклад, відповідно до інформації Херсонської ОВА, минулої доби, 16 червня, окупанти обстріляли мирні населені пункти регіону. Загалом було випущено 314 снарядів з артилерії, мінометів, "Градів" та безпілотників.

"По Херсону ворог випустив 44 снаряди. Поцілили у будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі. Також російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області", - додає ОВА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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