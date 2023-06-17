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Россияне обстреляли Двуречную Харьковскую область, ранены

Фото: россияне обстреляли Двуречную Харьковскую область, есть раненый ()
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли Харьковской области. В Двуречной Купянского района ранения получил гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.

Село Казачья Лопань

В результате обстрела повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Город Купянск

Повреждены жилые дома и гараж.

Поселок Двуречная Купянского района

Ранения получил 36-летний гражданский.

"На местах событий работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - пишет пресс-служба.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правобережья Херсонской области россияне все чаще начали обстреливать правый берег Херсонской области с помощью минометного и артиллерийского оружия, а также используя авиацию.

Например, согласно информации Херсонской ОГА, за прошедшие сутки, 16 июня, оккупанты обстреляли мирные населенные пункты региона. Всего было выпущено 314 снарядов из артиллерии, минометов, "Градов" и беспилотников.

"По Херсону враг выпустил 44 снаряда. Попали в здания учебных, административных учреждений и заведения торговли. Также российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области", - добавляет ОВА.

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