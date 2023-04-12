Росіяни обстріляли Дворічну Харківської області: є поранені

За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу 40-річний чоловік та 30-річна жінка отримали поранення. Вони перебувають у важкому стані. Зараз медики борються за їхнє життя.

Синєгубов закликає українців бути обережними та не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, вчора чоловік підірвався на міні на власному подвір'ї у селі Рубіжне Харківської області.

РБК-Україна тако повідомляло, що в ніч на 10 квітня сили ППО збили два ворожі дрони у Харківській області.

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