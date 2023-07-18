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Росіяни обстріляли Дворічну в Харківській області: є загиблий і поранена

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Дворічна, Вівторок 18 липня 2023 16:31
Росіяни обстріляли Дворічну в Харківській області: є загиблий і поранена Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 18 липня, обстріляли Дворічну в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще одна жінка дістала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.

"Російський агресор продовжує тероризувати цивільне населення Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу Дворічної Куп'янського району загинув 72-річний чоловік.

Росіяни обстріляли Дворічну в Харківській області: є загиблий і поранена

Фото: Дворічна (deepstatemap.live)

"65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітини. Наразі жінку ушпиталено до лікарні, надається вся необхідна медична допомога", - додали в ОВА.

Обстріли Харкова та області

Російські війська постійно обстрілюють Харків та область. Зокрема, буквально 16 липня вдень через ракетний обстріл Основ'янського району загинула одна людина. При цьому дістали поранення ще семеро людей. Загиблий був цивільним і йому було 23 роки.

Крім того, в ніч на 16 липня російські окупанти також завдали ракетного удару по території Харкова і теж по Основ'янському району. Дві ракети вибухнули у повітрі. Ворог запустив 4 ракети ЗРК С-300 близько 1:30 з території Бєлгородської області РФ.

Також російські війська атакували Вовчанськ Харківської області у понеділок, 17 липня. Поранення отримала одна людина.

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